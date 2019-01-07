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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На таджикско-афганской границе убит пограничник
Предыстория: На юге Таджикистана неизвестной афганской группировкой похищен чабан

CA-NEWS (TJ) - Вблизи таджикско-афганской границы убит офицер таджикских погранвойск. Официальные органы пока не прокомментировали инцидент.

Источник в одной из силовых структур Хатлонской области 5 января сообщил Радио Озоди, что погибший Суханвар Олимиён (Хамидзода), уроженец Матчинского района, приступил к службе на посту «Бахорак» района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад) примерно 4 месяца назад.

«Инцидент произошел в полдень 4 января, во время поисков пропавшего пастуха, которого взяла в заложники неизвестная преступная группа вблизи от линии госграницы. По предварительной информации, Суханвар Олимиён погиб от огнестрельного ранения в местечке Дубеда», - сообщил источник.

По его словам, погибший получил пулевое ранение в брюшную полость и погиб от большой потери крови. «Неизвестно, кто и откуда стрелял. Сослуживцы Суханвара пытались закрыть рану и доставили его в больницу в кишлаке Саричашма. Врачи сказали, что он умер по дороге. Сейчас ведутся розыскные мероприятия», - добавил источник.

Другие подробности происшествия неизвестны. Отмечается, что тело погибшего после экспертизы минувшей ночью было доставлено родственникам в Матчинский район. Военная прокуратура возбудила начала предварительное следствие.

В силовых структурах Матчинского района подтвердили факт гибели Суханвара Олимиёна, уточнив, что обстоятельства гибели ему неизвестны. «Его тело отправили из района Шамсиддин Шохин на малую родину. Когда мы его получим, то передадим родным для погребения», - сказал источник.

Суханвару Олимиёну было 34 года, он был выпускником Академии Федеральной службы безопасности России.

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