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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нападающий сборной Казахстана по хоккею попал в тройку лучших бомбардиров МЧМ-2019

CA-NEWS (KZ) - 6 января официально завершился молодежный чемпионат мира-2019 в канадском Ванкувере, передает Sports.kz.

Победителем турнира стала сборная Финляндии, в финале одолевшая сверстников из США (3:2). «Бронза» первенства досталась команде России.

Сборная Казахстана на групповом этап не набрала ни одного очка в четырех матчах: поражения от Финляндии (0:5), США (2:8), Словакии (2:11) и Швеции (1:4). После этого казахстанская «молодежка» дважды обыграла команду Дании (4:3, 4:0) и сохранила место в «элите».

Форвард казахской сборной Артур Гатиятов занял третье место в списке бомбардиров первенства, набрав 8 (5+3) очков. Казахстанский нападающий уступил в гонке лишь игроку молодежной команды России Григорию Денисенко, в активе которого 9 (4+5) очков, а также финскому хоккесту Алекси Хепониеми, также записавшему на свой счет 9 (3+6) баллов по ходу мирового первенства.

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