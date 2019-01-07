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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На рассмотрение парламента внесен законопроект, инициированный президентом Монголии касательно председателя ВГХ

CA-NEWS (MNG) - 4 января глава администрации главы государства З. Энхболд представил председателю Великого Государственного Хурала (парламент - ВГХ) М.Энхболду законопроект о внесении дополнений в закон “О порядке проведения пленарного заседания Великого Государственного Хурала”, разработанный по инициативе президента Монголиии Х.Баттулги, передает Montsame.

По словам З.Энхболда, законопроект содержит две статьи. Согласно первой статьи, ВГХ будет наделен правом рассмотреть предложение об отставке председателя парламента в срочном порядке, в случае если данный вопрос будет официально представлен большинством парламентариев. Во второй статье указывается время, когда законодательство вступит в силу.

Инициатор законопроекта президент Х.Баттулга считает, что принятие законопроекта даст положительные результаты в плане возобновления функций парламента, решения ожидающих своего решения социально-экономических вопросов и укрепления верховенства закона.

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