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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане 31 марта состоятся выборы парламентариев и представителей МСУ вместо выбывших

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 31 марта состоятся выборы парламентариев и представителей МСУ вместо выбывших, сообщает TDH.

Постановление Меджлиса Туркменистана о назначении выборов вместо досрочно выбывших депутатов Меджлиса и членов халк маслахаты велаятов, этрапов, городов и Генгешей:

В соответствии со статьями 4 и 85 Избирательного кодекса Туркменистана Меджлис Туркменистана постановил назначить выборы вместо досрочно выбывших депутатов Меджлиса и членов халк маслахаты велаятов, этрапов, городов и Генгешей на воскресенье, 31 марта 2019 года.

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