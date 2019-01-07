В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты

CA-NEWS (UZ) - Тридцать пять руководителей отрядов, занимавшиеся отправкой людей на сбор хлопка в 2018 году и организацией сбора урожая в Шаватском районе Хорезмской области Узбекистана, до сих пор не могут получить свои зарплаты. Они жалуются, что руководство предприятия «Шовот Текстиль», с которым они заключали трудовой договор, ежедневно кормит их пустыми обещаниями.

В своем письме в редакцию «Озодлика» несколько десятков руководителей отрядов, занимавшиеся отправкой людей на сбор хлопка в 2018 году, написали, что руководство предприятия «Шовот Текстиль», с которым они заключали трудовой договор, не хочет выплачивать им заработную плату и ежедневно кормит пустыми обещаниями.

«Мы, председатели, секретари, посбоны (стражи) махаллей, а также активисты комитетов по делам женщин, день и ночь на протяжении двух месяцев работали над тем, чтобы отправить побольше людей на сбор хлопка. Мы умоляли людей поехать на сбор урожая, помогали, чтобы хлопок был собран своевременно. Мы заключали официально заключили трудовой договор с предприятием «Шовот Текстиль». Однако после завершения хлопковой кампании, руководство этого предприятия избегает выплаты наших зарплат. Мы неоднократно обращались к руководству этого предприятия, но оно ежедневно кормит нас пустыми обещаниями», – говорится в письме руководителей отрядов.

В разговоре с репортером один из руководителей отрядов рассказал, что дважды встречался с руководством предприятия «Шовот Текстиль».

"Согласно заключенному с этим предприятием договору, свои зарплаты мы должны были получить еще в прошлом году. Они обещали нам, что закинут наши деньги на пластиковые карты до Нового года. Мы уже дважды обращались к руководству предприятия, но они не выдали нам зарплату. С 20 сентября до 10 ноября мы находились на хлопке. Согласно договору, за 80 тонн собранного хлопка нам должны были выплатить по 1,5 миллиона сумов, за каждую тонну урожая сверх указанной нормы мы должны были получить по 50 тысяч сумов. Некоторые руководители отрядов должны были получить зарплату в размере 2-3 миллионов сумов. Но зарплату нам так и не выплатили", – говорит председатель одной из махаллей, работавший руководителем хлопкового отряда.

По словам посбона (стража) одной из махаллей в Шаватском районе Хорезмской области, зарплату руководителям хлопковых отрядов обещали выплатить 7 января, в понедельник.

Напомним, что на совещании по вопросам хлопкоуборочной кампании, прошедшем 5 сентября прошлого года под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, было озвучено, что в 2018 году в стране будет создано 26.467 отрядов сборщиков хлопка. В общей сложности на поля выйдут 2 млн 639 тысяч человек.

На совещании глава узбекского правительства отметил, что руководителем отряда может быть как председатель махаллинского комитета, так и сотрудники любых организаций, способные объединить под своим началом сотни людей.

«Для этого желающим нужно взять отпуск на основной работе и заключить соответствующий договор с местным управлением Минтруда», – говорил премьер-министр.

Сообщалось, что зарплата руководителей отрядов сборщиков хлопка составит не менее 2 миллионов сумов (более 250 долларов США). Вместе с тем, власти заявляли, что о дополнительных выплатах за счет средств фонда общественных работ при Министерстве труда – 1 миллион сумов (126 долларов) за каждые 80 тонн сданного хлопка-сырца, а также 50 тысяч сумов (6,3 доллара) за тонну урожая сверх указанной нормы.