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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Король Малайзии впервые в истории страны отрекся от престола

CA-NEWS (CA) - Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца страны.

Агентство отмечает, что это первый в истории Малайзии досрочный уход монарха с престола. В заявлении об отречении король поблагодарил премьер-министра и правительство Малайзии.

Мухаммад V стал королем Малайзии в 2016 году. О причинах ухода монарха не сообщается.

Король Малайзии избирается сроком на пять лет голосованием в Совете правителей.

В ноябре 2018 года появилась информация, что Мухаммад V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Официальных сообщений об этом не было.

После отречения Мухаммад V остаётся султаном Келантан, отмечает Euronews.

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