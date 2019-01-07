В Ашхабаде в новогоднюю ночь убили 30-летнего мужчину

CA-NEWS (TM) - В канун нового года в микрорайоне Парахат-7 Ашхабада было совершено убийство. Как стало известно Радио Азатлык, жертвой убийства, произошедшего 31 декабря около 9 часов вечера, стал мужчина около 30 лет русской национальности. Полиция рассматривает версию грабежа.

По сообщению корреспондента в Ашхабаде, убитого мужчину обнаружили спустя несколько часов рано утром 1 января. Тело мужчины, которому на вид было около 30 лет был обнаружен на автобусной остановке, после чего местные жители вызвали полицию.

Очевидец, присутствовавший на месте происшествия, когда была обнаружена жертва, рассказал нашему корреспонденту, что по внешнему виду молодой мужчина был русской национальности. Очевидцы в нём узнали местного жителя. Корреспонденту Азатлыка не удалось узнать личность потерпевшего.

Прибывшие на место преступления полицейские предварительно сделали заключение, что причиной смерти стал удар по задней части головы тяжёлым тупым предметом. Полиция также выяснила, что у погибшего мужчины забрали кошелёк и мобильный телефон, в связи с чем сделали вывод что целью убийства был грабёж. Но предполагаемые грабители не забрали два пакетика с детскими новогодними подарками, которые обнаружили при убитом.

«Его так и обнаружили, прижимающим к груди пакетики с новогодними подарками. Видимо он спешил домой. Его ударили по голове трубой», - рассказал очевидец обнаружения жертвы убийства.