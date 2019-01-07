Под Ашхабадом появятся ещё два водоочистных сооружения

CA-NEWS (TM) - Для дальнейшего бесперебойного обеспечения жителей Ашхабада чистой водой планируется строительство ещё двух водоочистных сооружений. С предложением построить новые заводы на территории городского района Багтыярлык и в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята выступил 4 января вице-премьер Дадебай Амангелдиев на заседании туркменского правительства. Об этом сообщает SNG.Today.



По данным зампреда правительства, мощность будущих водоочистных сооружений — 150 тысяч и 250 тысяч кубометров питьевой воды в сутки соответственно.

"На сегодняшний день в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята функционируют четыре завода питьевой воды и водоочистительных установок, которые обеспечивают питьевой водой Ашхабад", — сказал Амангелдиев.

Председательствующий на заседании президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в Туркменистане принята «Генеральная программа обеспечения населённых пунктов чистой питьевой водой».

"Яркий пример осуществляемых в этом направлении комплексных шагов — это сдача в эксплуатацию современных заводов питьевой воды и водоочистных установок. Помимо этого, продолжается масштабная работа по сооружению и расширению действующих водохранилищ, позволяющих значительно улучшить обеспеченность страны водными ресурсами и накопление их достаточных запасов", — добавил глава государства.