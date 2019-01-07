Опубликовано видео задержания главы управления образования Атырауской области

CA-NEWS (KZ) - Опубликовано видео задержания руководителя управления образования Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции опубликовало видеозапись с задержанием сотрудников управления образования Атырауской области. Сообщив, что задержан не только руководитель, но и его заместитель, а также главный бухгалтер подведомственной организации. Все они подозреваются в хищении бюджетных средств.

«В настоящее время ведется досудебное расследование. Иные сведения, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежат разглашению», - сообщили в пресс-службе Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Напомним, в акимате Атырауской области прокомментировали задержание руководителя управления образования Каиргали Кенжегалиева и других сотрудников ведомства. В ближайшее время во всех управлениях акимата будет проведен внутренний аудит.

«Давать оценку текущей ситуации мы не можем, в данный момент ведутся следственные действия. Степень виновности подозреваемых установит суд. Однако, сам факт того, что у уполномоченных органов появляются сомнения в честности работы того или иного государственного служащего, служит сигналом для нас. Борьба с коррупцией одна из приоритетных задач в нашей работе, мы прикладываем максимум усилий для недопущения подобных фактов», - сказал заместитель акима области Серик Шапкенов.

По словам С. Шапкенова, в ближайшее время во всех управлениях акимата будет проведен внутренний аудит.

«Специалисты проверят и проанализируют работу всех управлений на соблюдение закона о государственных закупках, внутреннюю документацию. Если выяснится, что у управления либо подведомственной организации есть какие-либо нарушения, будут приниматься меры», - сообщил С.Шапкенов.

Руководитель управления образования и его заместитель были задержаны 30 декабря сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области. Задержанные подозреваются в получении взятки в размере 10 миллионов тенге через посредников от представителей подрядных организаций за ускоренное заключение договоров о закупках.