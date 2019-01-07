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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мэр Душанбе принял решение: с 15 июня все столичные такси будут единого цвета

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали подвел итоги объявленного в ноябре прошлого года открытого конкурс для отечественных и иностранных физических и юридических лиц на разработку проекта единого внешнего вида столичных такси.

Победителем конкурса стал старший преподаватель кафедры инженерного проектирования Таджикского технического университета им. Осими Бадриддин Курбонов. Ему, согласно решению мэра, будет вручена денежная премия в размере 5 тыс. сомони ($530), сообщили «АП» в администрации мэра столицы.

По проекту Курбонова, верхняя часть такси должна быть желтой, а нижняя часть – белой. Мэр Душанбе Рустам Эмомали своим решением поручил всем предприятиям, независимо от форм собственности, занимающимся извозом пассажиров посредством такси с 15 июня текущего года покрасить свои автомашины в единый цвет.

Покраска такси в единый цвет будет произведена за счет самих предприятий, занимающихся извозом пассажиров посредством такси.

Конкурс проводился в целях упорядочения процесса деятельности такси, курсирующих в городе Душанбе, для придания им одинакового внешнего облика, и для защиты прав пользователей услугами этого транспорта.

Покраска такси в единый цвет будет произведена за счет самих предприятий, занимающихся извозом пассажиров посредством такси.

Конкурс проводился в целях упорядочения процесса деятельности такси, курсирующих в городе Душанбе, для придания им одинакового внешнего облика, и для защиты прав пользователей услугами этого транспорта.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20190107/rustam-emomali-prinyal-reshenie-s-15-iyunya-vse-dushanbinskie-taksi-budut-edinogo-tsveta

Мэр Душанбе Рустам Эмомали своим решением поручил всем предприятиям, независимо от форм собственности, занимающимся извозом пассажиров посредством такси с 15 июня текущего года покрасить свои автомашины в единый цвет.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20190107/rustam-emomali-prinyal-reshenie-s-15-iyunya-vse-dushanbinskie-taksi-budut-edinogo-tsveta

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