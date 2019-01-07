The Guardian рекомендует посетить в 2019 году Кыргызстан и Узбекистан

CA-NEWS (KG) - Британская газета The Guardian включила Кыргызстан и Узбекистан в список 40 направлений для путешественников в 2019 году. Список был опубликован 5 января.

Кыргызстан

Эта гористая страна Центральной Азии, не имеющая выхода к морю, имеет огромные участки нетронутой дикой природы, где полукочевые народы все еще охотятся с беркутами. Туристы могут увидеть такую традицию на Иссык-Куле, озере, окруженном снежными вершинами, которое также является биосферным заповедником ЮНЕСКО.

Село Кочкор, расположенное к западу от Иссык-Куля, является хорошей базой для пешеходов с несколькими тропами, проходящими через перевалы выше 4000 метров. Большинство маршрутов проходят через юртовые лагеря, где путешественников приглашают присоединиться к пастухам и их семьям, а так же отведать национальный напиток кумыс или пропустить по стопку водки, пишет издание.

Узбекистан

После прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в 2016 году в Узбекистане происходят постепенные изменения, отмечает The Guardian.

«Для туристов, стремящихся испытать знаменитое гостеприимство страны, впечатляющую архитектуру и наследие Шелкового пути, условия быстро улучшаются», — отмечает газета.

The Guardian отмечает ввод электронных виз, значительно облегчивших процесс их оформления и упрощение перехода границ, что позволяет совместить визит в страну с посещением соседних республик Центральной Азии.

С открытием рейсов из Стамбула в Самарканд посещать древний город из Лондона стало еще проще, а основные туристические города теперь связаны скоростным железнодорожным движением.

«Было бы ошибкой не посетить столицу Ташкент, — отмечает газета, — в том числе в связи с отменой запрета на фотографирование в красивом столичном метро».