ВБ предложил Узбекистану подготовить субнациональной доклад Doing Business

CA-NEWS (UZ) - Эксперт Всемирного банка Джулиан Вилкуин предложил подготовить субнациональной доклад Doing Business in Uzbekistan. С таким предложением он выступил на брифинге в посольстве Узбекистана в Вашингтоне, сообщает kun.uz.



По данным МИД Узбекистана, Вилкуин в своем докладе на тему «Ведение бизнеса на региональном уровне» акцентировал внимание на необходимости активизации работы по повышению осведомленности зарубежных инвесторов о созданных в Узбекистане возможностях для развития бизнеса. Для этого он предложил республике совместно со ВБ подготовить так называемый субнациональной доклад Doing Business in Uzbekistan.

Как сообщил эксперт, субнациональный доклад позволит оценить сильные и слабые стороны каждого региона страны, а также точечно направить ресурсы на устранение имеющихся проблем. Кроме того, данный анализ будет активно использован зарубежными инвесторами в процессе выбора места для инвестирования.

В своем докладе на тему «Узбекистан и Центральная Азия: перспективы развития» старший сотрудник ВБ по Центральной Азии Пол Кирби представил видение банка в отношении текущей глобальной экономической ситуации и ее влияния на процессы в регионе. Эксперт заявил, что прошедший 2018 год ознаменовался резкими скачками и падениями объемов глобального производства и экспортных поставок.

Основными достижениями правительства Узбекистана за прошедшие два года Кирби назвал переход на свободную конвертацию и предоставление более широких полномочий Центральному банку. Своевременное решение по реализации реформ стало гарантом «прогнозируемой инфляции».

Соавтор доклада Doing Business-2019 Эдгар Чавес информировал участников о достижениях стран Евразии, а также отдельно Узбекистана по реализации реформ в сфере создания благоприятных условий для бизнеса. В докладе Doing Business-2019 республика заняла 76-ю позицию с 67,40 балла из 100, что на 1,08 балла больше, чем годом ранее. В частности, Узбекистан сохраняет лидирующую позицию в категории «Начать бизнес», занимая 12-е место в мире, а также высокие показатели в категориях «Подключение к системе электроснабжения» – 35-е место и «Обеспечение исполнения контрактов» – 41-е место.