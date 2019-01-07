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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В гостиницах Узбекистана больше не будут требовать свидетельство о заключении брака

CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли», сообщает kun.uz.

Согласно документу, в Узбекистане сняты все ограничения по предоставлению номеров в гостиницах.

«Принять к сведению, что согласно законодательству гостиничные услуги должны предоставляться независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь», - говорится в постановлении главы государства.

Напомним, ранее в Узбекистане местным жителям и неженатым парам не предоставляли номера в гостиницах. В некоторых гостиницах даже требовали свидетельство о заключении брака. В целом, гостям приходилось доказывать, что они семейная пара.

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