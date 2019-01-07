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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан ищет инвесторов для строительства двух ГЭС в ГБАО

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана ищет инвесторов для реализации двух проектов по строительству гидростанций в Горно-Бадахшанской автономной области.

Как сообщили «Авеста» в ведомствах энергетического блока страны, речь идет о двух энергетических проектах общей совокупной мощностью 211 МВт.

По данным источника, в настоящее время готово техническое обоснование строительства гидроэлектростанций «Санобод» и «Себзор» в Горно-Бадахшанской автономной области. В настоящее время продолжается работа с международными организациями по поиску и привлечению инвестиций. О размерах инвестиций, необходимых для реализации этих проектов не сообщается.

Напомним, что ранее к проекту «Санобод» проявило интерес правительство Афганистана, точнее к импорту электроэнергии, вырабатываемой указанной ГЭС.

В начале 2000-х годов предлагались различные варианты сотрудничества по этому проекту. В частности, в обязанность таджикской стороны входило поиск инвесторов для строительства ГЭС, а афганские энергетики должны были найти средства для строительства линии электропередачи и подстанций на территории Афганистана.

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