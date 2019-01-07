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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии начали взимать новый налог с выезжающих за рубеж

CA-NEWS (CA) - С 7 января Япония начала взимать новый налог с выезжающих за пределы страны японских граждан и иностранцев, сообщает NHK.

Японское правительство будет взимать новый налог величиной в 1.000 иен, или приблизительно 9 долларов, с людей, выезжающих из страны воздушным или морским транспортом. Это первый новый национальный налог, который Япония вводит с тех пор, как 27 лет назад начал действовать налог на стоимость земельных участков.

Путешественники будут уплачивать налог при приобретении билетов. От уплаты налога освобождаются транзитные пассажиры, покидающие Японию в течение 24 часов, а также маленькие дети в возрасте до двух лет.

По расчетам правительства, поступления от нового налога составят приблизительно 55 миллионов долларов в течение последних трех месяцев нынешнего финансового года, который завершается в марте, а с 2019 финансового года и далее они будут составлять приблизительно 460 миллионов долларов в год.

Правительство заявило, что оно планирует использовать поступления от нового налога для того, чтобы увеличить число ежегодно посещающих страну иностранных туристов с нынешних 30 миллионов до 40 миллионов к 2020 году.

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