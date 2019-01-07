РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На юге Таджикистана нашли тело полковника, утонувшего 15 декабря

CA-NEWS (TJ) - Найдено тело полковника МВД Таджикистана в отставке Саъди Холмуродова. Тело С.Холмуродова, поиски которого велись более двух недель, было обнаружено в воскресенье.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи, тело полковника всплыло в 1,5 километрах от места, где он утонул.

«Всплывшее на поверхность реки тело обнаружили местные рыбаки, которые тут же сообщили в правоохранительные органы. Правоохранители, в свою очередь, передали тело Саъди Холмуродова родственникам», – рассказала Умеда Юсуфи.

Напомним, Саъди Холмуродов, полковник вооруженных сил в отставке, утонул 15 декабря 2018 года в реке Вахш в районе водохранилища Сангтудинской ГЭС-1.

print
  • На юге Таджикистана нашли тело полковника, утонувшего 15 декабря
  • В Пекине стартовали китайско-американские торговые переговоры
  • В Японии начали взимать новый налог с выезжающих за рубеж
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×