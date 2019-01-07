На юге Таджикистана нашли тело полковника, утонувшего 15 декабря

CA-NEWS (TJ) - Найдено тело полковника МВД Таджикистана в отставке Саъди Холмуродова. Тело С.Холмуродова, поиски которого велись более двух недель, было обнаружено в воскресенье.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи, тело полковника всплыло в 1,5 километрах от места, где он утонул.

«Всплывшее на поверхность реки тело обнаружили местные рыбаки, которые тут же сообщили в правоохранительные органы. Правоохранители, в свою очередь, передали тело Саъди Холмуродова родственникам», – рассказала Умеда Юсуфи.

Напомним, Саъди Холмуродов, полковник вооруженных сил в отставке, утонул 15 декабря 2018 года в реке Вахш в районе водохранилища Сангтудинской ГЭС-1.