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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Купившие в Узбекистане недвижимость иностранцы получат вид на жительство

CA-NEWS (UZ) - Граждане 109 стран смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке дорогой недвижимости, сообщает РИА Новости. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

«Предоставить право иностранным гражданам 109 стран получать вид на жительство в Узбекистане при приобретении недвижимого имущества», – говорится в тексте документа.

Отмечается, что это право дается иностранцам при покупке недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области на сумму не менее 400 тысяч долларов. В Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях сумма сделки должна составить не менее 200 тысяч долларов, в Каракалпакстане и других областях – не менее 100 тысяч долларов.

В июле 2017 года правительство Узбекистана предоставило иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в Ташкенте, право покупать недвижимость в столице республики стоимостью не менее 150 тысяч долларов. В январе прошлого года минимальная планка сделки была снижена до 74 тысяч долларов.

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