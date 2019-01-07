В Ташкенте цены на продукты питания в 2 раза выше, чем в областях

CA-NEWS (UZ) - Госкомстат республики сообщил, что самые высокие цены на дехканских рынках страны отмечены в Ташкенте и в столичной области.

По данным комитета, самые высокие цены на мясо установлены в городе Чирчике (под Ташкентом), где один килограмм говядины стоит 52 000 сумов ($6,2), а самая дешевая - в 26 000 сумов ($3,1) в Нукусе.

Цена на баранину самая высокая в Ташкенте - 46,6 тысячи сумов ($5,6), самая высокая в Джизаке - 28 тысяч сумов ($3,3).

Самый дешёвый рис ценой 4000 сумов ($0,48) отмечен в городе Гулистане, самый дорогой - в Ташкенте за 19600 сумов ($2,3) за килограмм.

Кроме того, Ташкент является лидером по ценам на картофель, лук, морковь и яйца. Самые дешевые цены на эту продукцию зарегистрированы в Намангане, Андижане и Гулистане.