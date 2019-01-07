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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане шесть человек погибли при попытке обезвредить снаряд

CA-NEWS (CA) - В афганской провинции Пактика на юго-востоке страны взорвался снаряд при попытке его обезвредить, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя местной полиции. Шесть человек, среди которых двое детей, погибли, еще шесть ранены,

Как заявил официальный представитель полиции провинции Шах Махмуд Арьян, инцидент произошел утром 7 января на местном рынке, где обнаружили неразорвавшийся снаряд. По его словам, местные жители попытались обезвредить боеприпас, и он сдетонировал.

По данным полиции, раненые доставлены в местные больницы, несколько человек находятся в критическом состоянии, их транспортировали в Кабул.

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