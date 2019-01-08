В Таджикистане реализуются 17 проектов в сфере водоснабжения

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана в сотрудничестве с партнерами по развитию осуществляет 17 государственных инвестиционных проектов в области водоснабжения населения в объеме 2,4 млрд сомони (более $255 млн), передает Авеста.

По данным профильных ведомств республики, к началу текущего года освоено порядка 50% из указанной суммы.

Более 80% средств направляются на развитие сетевого водоснабжения районных и городских центров. Это в то время, когда свыше 70% население Таджикистана проживает в сельской местности.

Ранее сообщалось, что пресной водой обеспечено более 60% населения республики. Это стало возможным благодаря реализации ряда проектов в сфере водоснабжения за счет кредитов и грантовых средств международных финансовых организаций и отдельных стран.

Несколько лет назад сообщалось, что для полного обеспечения всех 4 тыс. 884 населенных пунктов республики питьевой водой необходимо свыше $2 млрд.