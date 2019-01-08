В Узбекистане прекратило деятельность информагентство Turon24

CA-NEWS (UZ) - Информационное агентство Turon24 закрылось 3 января этого года, просуществовав всего 4 месяца.

По словам одного из бывшего редактора издания, 6 января корреспонденты и другие сотрудники информагентства в письменном порядке были предупреждены, что трудовые контракты, заключённые с ними, прекращены.

О ситуации на Turon24 сообщалось 7 января на официальном канале агентства в Facebook.

В сообщении агентства, официально зарегистрированном в качестве СМИ в Узбекском агентстве по печати и информации, на странице журнала в Facebook, объединяющей более 200 журналистов, сказано, что финансирование Turon24 было прекращено.

Агентство также добавляет в своем заявлении, что «пересматривает форматы подачи информации».

Презентация агентства Turon24, просуществовавшего всего 4 месяца, прошла 8 сентября прошлого года в "Узэкспоцентре" в Ташкенте с участием звезд эстрады и журналистов.

В этот день Turоn24 обещало стать агентством, которое будет предоставлять народу «оперативные и достоверные новости».

Однако, опубликованный редакцией ряд статей, позже были сняты с публикации.

По словам бывшего редактора портала, эти статьи были сняты «по приказу сверху», так как в них фигурировало имя поэта и оппозиционного политика Мухаммеда Салиха.

По данным редактора, в отличие от других изданий, издание Turon24 давало материалы, касающиеся социально-политических вопросов на принципах беспристрастности, что могло не совпадать с точкой зрения официального Ташкента.