В Узбекистане начался закрытый суд по делу экс-генпрокурора Рашида Кадырова

CA-NEWS (UZ) - В понедельник, 7 января, начался судебный процесс в отношении фигуранта одного из самых нашумевших уголовных дел в Узбекистане – бывшего генерального прокурора республики Рашида Кадырова. Об этом сообщили независимые друг от друга источники, передает centralasian.org.

По словам одного из узбекских чиновников​, информированного о подробностях уголовного дела против Рашида Кадырова, судебный процесс в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана начался 7 января в Юнусабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента.

"В суде председательствует заместитель председателя Ташкентского городского суда по уголовным делам Акбар Туробов. О подробностях процесса ничего не сообщают даже родственникам подсудимых, так как суд проходит в закрытом режиме. Я точно не знаю, скольких подсудимых доставили на сегодняшний процесс, но предполагаю, что приблизительно 15 человек. До начала процесса к зданию суда подъехала машина «скорой помощи», что дает основания предполагать, что в суд доставили и Мираглама Мирзаева", – сообщил информированный источник.

​(Мираглам Мирзаев является бывшим первым заместителем прокурора города Ташкента, который долгие годы считался одной из самых влиятельных фигур в органах прокуратуры Узбекистана. Осенью прошлого года наше радио сообщало о том, что Мирзаев (прозвище «Антибиотик») был переведен в госпиталь МВД Узбекистана в связи с тяжелой болезнью).

Рашиду Кадырову предъявлены обвинения в «вымогательстве», «злоупотреблении властью или должностными полномочиями» и «получении взятки». Он был арестован 22 февраля текущего года в Ташкенте.

​67-летний Рашид Кадыров, руководивший Генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет, считавшийся одним из высокопоставленных чиновников «каримовской гвардии», был арестован после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева.

Мирзиёев, который неоднократно в своих выступлениях обвинял Рашида Кадырова в совершении тяжких преступлений, в мае прошлого года заявил, что в ближайшее время экс-генпрокурор выступит с покаянием по национальному телевидению и попросит прощения у президента и узбекского народа.

В июне прошлого года Генпрокуратура республики сообщила, что в рамках «кадыровского дела» арестованы 24 человека, большинство из них являются бывшими прокурорскими сотрудниками.