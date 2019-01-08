В Душанбе пройдет международная выставка «Таджикистан-2019»

CA-NEWS (TJ) - Международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан – 2019» пройдет 28-31 марта текущего года в ГК «Кохи Борбад» в городе Душанбе, сообщает «Независимое мнение».

Выставка, организатором которой является торгово-промышленная палата Таджикистана, пройдет при поддержке правительства республики.

Общая площадь выставки составит 600 кв. метров и целью выставки является презентация продукции производственных предприятий страны и зарубежных компаний, а также привлечение инвестиций.

Отечественные и зарубежные предприятия и компании выставят свою продукцию в разделах: гидроэнергетика, технологии и оборудование, химическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство.

Также будут выставлены образцы продукции сферы строительства, медицины и фармацевтики, информационных технологий, транспорта и логистики, банковских услуг туризма и народных ремесел.

Данная выставка является традиционной и проводится в городе Душанбе ежегодно.