В Туркменистане издадут словарь крылатых фраз о земледелии

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане издадут словарь крылатых фраз о земледелии. Такое поручение на заседании кабинета министров дал президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, земледелие – древнейшая отрасль хозяйственной деятельности туркменского народа.

«Наши предки накопили богатый и бесценный опыт выращивания сельхозкультур в условиях аридной зоны. Этот исторический опыт не утратил своей актуальности и по сей день. Он сформулирован в огромном количестве крылатых выражений, пословиц и поговорок, которые точно характеризовали особенности ведения земледелия», - сказал глава государства.

В данной связи он поручил вице-премьеру организовать в Туркменском сельскохозяйственном университете работу по сбору и подготовке к публикации словаря крылатых фраз, впитавших мудрость предков и сохранившихся в народной памяти.

«Эти высказывания должны отражать труд земледельцев, бережное отношение к земле и воде, особенности выращивания сельхозкультур, опыт земледелия далекого прошлого. Помимо этого, в издание должны быть включены термины, широко используемые сегодня в агропромышленном комплексе», - добавил Г.Бердымухамедов.