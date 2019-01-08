Генпрокуратура Узбекистана взяла под свой контроль дело, связанное с жестоким избиением жительницы Самарканда

CA-NEWS (UZ) - После публикации статьи о жестоком избиении 35-летней жительницы Акдарьинского района Самаркандской области Ферузы Убайдуллаевой, Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что взяла под свой контроль данное дело, передает centralasian.org.



Напомним, что 35-летняя жительница Акдарьинского района Самаркандской области Феруза Убайдуллаева заявила, что была жестоко избита двумя мужчинами – Ихтиёром и Бахтиёром, которые являются младшими братьями ее работодателя, местного фермера Зиёдуллы Уракова.

Женщина рассказала, что ее избили в конце октября 2018 года. Весь процесс братья фермера засняли, на видео и выложили в Интернет. На кадрах видно, как мужчина, повалив Ферузу на землю лицом вниз, заломил за спину ее руки и придавил коленями спину. На видео отчетливо слышно, как Феруза Убайдуллаева стонет от боли.

Вместе с тем, Убайдуллаева рассказала что двое мужчин раздели ее и пытались изнасиловать. Однако этого видео найдено не было.

После публикации на статьи о жестоком избиении жительницы Акдарьинского района, Генеральная прокуратура заинтересовалась этим делом. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что прокуратура Акдарьинского района подтвердила подлинность видеозаписи, на которой запечатлена жестокая сцена избиения Ферузы Убайдуллаевой.

​Вместе с тем в пресс-службе добавили, что на основании заявления Ферузы Убайдуллаевой, поданного 25 декабря 2018 года, следственным отделом РОВД Акдарьинского района Самаркандской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 («Истязание») УК РУз, ведутся следственные действия.

По заявлению Генпрокуратуры, «дело с избиением Ферузы Убайдуллаевой находится под контролем».

Между тем, 3 января Комитет женщин Узбекистана сообщил на своей странице в Facebook'е, что представители Комитета выступят в Самаркандской областном суде в качестве общественных защитников Ферузы Убайдуллаевой.