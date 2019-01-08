В Алматинской области открыт круглогодичный горнолыжный комплекс за $60 млн

CA-NEWS (KZ) - В Талгарском районе Алматинской области открыт круглогодичный горнолыжный комплекс спортивно-семейного типа «Ой-Карагай - Лесная сказка».

По данным акимата региона, база общей площадью 85 гектар рассчитана до 5 тысяч посетителей в день. В курорт инвестор - группа компаний «Alina» - вложил $60 млн.

По словам коммерческого директора компании Дмитрия Цай, на территории комплекса предусмотрено 15 специальных полос различной сложности, предназначенных для катания на лыжах, скейтборде, надувных камерах. Посетители поднимаются на нужную высоту по специальным канатным дорогам. Действует лыжная школа для желающих учиться кататься на лыжах, где работают профессионалы из-за рубежа. Для семей с маленькими детьми организованы специальные теплые комнаты, где за детьми будут приглядывать с утра до вечера. Также в прокат для катания предоставляются необходимые предметы одежды. Кроме того, свои услуги отдыхающим предоставляют 6 ресторанов с разными национальными кухнями и гостиница на 99 мест.

Отмечается, что горнолыжный курорт будет действовать вне зависимости от времени года: летом лыжные трассы станут велосипедными. Комплекс расположен на высоте 1500-1800 метров над уровнем моря. В ближайшие годы длину существующих 13-километровых полос катания планируется довести до 40 километров.