РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане принимают меры по безопасному использованию газа

CA-NEWS (TJ) - Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Таджикистана разработало проект технического регламента «Безопасность газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и использованию», передает «Независимое мнение».

«Данный проект разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей)», - говорится в сообщении агентства.

Регламентом устанавливаются требования ко всем видам используемого природного горючего газа, а также требования к автомобильным газонаполнительным компрессорным сетям.

Подготовленный проект регламента в настоящее время находится на рассмотрении соответствующих министерств и ведомств.

Отмечается, что разработанный агентством проект практически идентичен с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию».

print
  • Нападающий сборной Казахстана по хоккею попал в тройку лучших бомбардиров МЧМ-2019
  • В Ташкенте цены на продукты питания в 2 раза выше, чем в областях
  • Мирзиёев 20-22 января посетит с рабочим визитом Германию
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×