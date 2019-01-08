В Таджикистане принимают меры по безопасному использованию газа

CA-NEWS (TJ) - Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Таджикистана разработало проект технического регламента «Безопасность газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и использованию», передает «Независимое мнение».

«Данный проект разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей)», - говорится в сообщении агентства.

Регламентом устанавливаются требования ко всем видам используемого природного горючего газа, а также требования к автомобильным газонаполнительным компрессорным сетям.

Подготовленный проект регламента в настоящее время находится на рассмотрении соответствующих министерств и ведомств.

Отмечается, что разработанный агентством проект практически идентичен с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию».