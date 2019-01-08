Глава Всемирного банка объявил о своей досрочной отставке

- Азия и мир, экономика
- 10:00, 08 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Глава Всемирного банка Джим Ён Ким объявил о своем решении покинуть пост, который он занимал на протяжении более шести лет, сообщает пресс-служба ВБ. Временно исполняющим обязанности главы Всемирного банка станет главный исполнительный директор, болгарский экономист Кристалина Георгиева.
«Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней нищеты», — заявил Джим Ён Ким.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/07/01/2019/5c33841e9a79478716fb8ed7Американец Джим Ён Ким, занимавший пост президента Всемирного банка (ВБ) с 1 июля 2012 года, решил уйти в отставку. Как сообщает пресс-служба ВБ, Джим Ён Ким покинет свой пост 1 февраля 2019 года, с этого момента временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор ВБ, болгарский экономист Кристалина Георгиева.
«Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней нищеты», — заявил Джим Ён Ким.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/07/01/2019/5c33841e9a79478716fb8ed7После отставки Джим Ён Ким, врач по специальности, намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью» (Partners in Health, PIH).
На пост главы ВБ Джим Ён Ким был выдвинут экс-президентом США Бараком Обамой в марте 2012 года. В апреле того же года его кандидатура была утверждена большинством управляющих ВБ, и 1 июля 2012 года Джим Ён Ким вступил в должность, став первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы ВБ. В сентябре 2016 года Джим Ён Ким был переизбран главой ВБ еще на пять лет, его новый срок начался 1 июля 2017 года, и он мог бы оставаться на посту до 2022 года.