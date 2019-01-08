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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Всемирного банка объявил о своей досрочной отставке

CA-NEWS (CA) - Глава Всемирного банка Джим Ён Ким объявил о своем решении покинуть пост, который он занимал на протяжении более шести лет, сообщает пресс-служба ВБ. Временно исполняющим обязанности главы Всемирного банка станет главный исполнительный директор, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

Американец ​Джим Ён Ким, занимавший пост президента Всемирного банка (ВБ) с 1 июля 2012 года, решил уйти в отставку. Как сообщает пресс-служба ВБ, Джим Ён Ким покинет свой пост 1 февраля 2019 года, с этого момента временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор ВБ, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

​«Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней нищеты», — заявил Джим Ён Ким.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/07/01/2019/5c33841e9a79478716fb8ed7Американец ​Джим Ён Ким, занимавший пост президента Всемирного банка (ВБ) с 1 июля 2012 года, решил уйти в отставку. Как сообщает пресс-служба ВБ, Джим Ён Ким покинет свой пост 1 февраля 2019 года, с этого момента временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор ВБ, болгарский экономист Кристалина Георгиева.
Американец ​Джим Ён Ким, занимавший пост президента Всемирного банка (ВБ) с 1 июля 2012 года, решил уйти в отставку. Он покинет свой пост 1 февраля 2019 года, хотя мог бы оставаться на посту до 2022 года.

​«Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней нищеты», — заявил Джим Ён Ким.

После отставки ​Джим Ён Ким, врач по специальности, намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью» (Partners in Health, PIH).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/07/01/2019/5c33841e9a79478716fb8ed7После отставки ​Джим Ён Ким, врач по специальности, намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью» (Partners in Health, PIH).
После отставки ​Джим Ён Ким, врач по специальности, намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью» (Partners in Health, PIH).
В то же время Джим Ён Ким намерен продолжить работу в ВБ на новом посту, сосредоточив усилия на увеличении инвестиций в инфраструктурные проекты развивающихся стран. В пресс-службе ВБ пояснили, что подробности о новой должности Джим Ён Кима сообщат дополнительно.

​На пост главы ВБ Джим Ён Ким был выдвинут экс-президентом США Бараком Обамой в марте 2012 года. В апреле того же года его кандидатура была утверждена большинством управляющих ВБ, и 1 июля 2012 года Джим Ён Ким вступил в должность, став первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы ВБ.​ В сентябре 2016 года Джим Ён Ким был переизбран главой ВБ еще на пять лет, его новый срок начался 1 июля 2017 года, и он мог бы оставаться на посту до 2022 года.

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