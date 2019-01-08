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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире

CA-NEWS (CA) - Американская компания Amazon.com. Inc по итогам торгов на фондовой бирже в Нью-Йорке в понедельник, 7 января, обошла Microsoft по объему рыночной капитализации, составившей 796,8 млрд долларов (696 млрд евро), передает Deutsche Welle.

Таким образом, на фоне роста стоимости акций на 3,4 процента продавец товаров и услуг в интернете стал самой дорогой частной компанией в мире.

Третью строчку занимает Alphabet Inc. - холдинг-владелец Google.

Доходы онлайн-сервиса Джеффа Безоса неизменно увеличивались - с 74,5 млрд долларов (65 млрд евро) в 2013-м - и ожидались на уровне 232 млрд долларов (202 млрд евро) по итогам 2018 года, напоминает AFP.

Сентябрьский пик

В сентябре минувшего года рыночная стоимость Amazon.com. Inc достигала на пике одного триллиона долларов. В отдельные моменты торгов курс ценных бумаг корпорации тогда поднимался выше 2050 долларов за акцию. За минувшие пять лет этот показатель вырос почти на 600 процентов.

Критика Трампа в адрес Amazon

В начале года 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги и доводит до разорения небольшие магазины, которые не могут с ней конкурировать.

Американский лидер тогда даже пригрозил принять против корпорации меры в рамках антимонопольного законодательства США.

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