Врачи назвали причину смерти таджикского адвоката Файзинисо Вохидовой

CA-NEWS (TJ) - Известный таджикский адвокат Файзинисо Вохидова скончалась от цирроза печени, сообщил Радио Озоди врач центральной городской больницы Худжанда Хуршед Окилов. Файзинисо Вохидова ушла из жизни в ночь на 4 января в центральной больнице Бободжонгафуровского района, куда она поступила с диагнозом пневмония. Ей было 55 лет.

Врачи, обследовавшие известного адвоката, утверждают, что у Файзинисо Вохидовой обнаружили целый букет хронических болезней. Хуршед Окилов, врач центральной городской больницы Худжанда, где Вохидова поступила в середине декабря, говорит, что адвокат долгое время страдала гепатитом В, но она отказывалась проходить лечение. А причиной смерти, по словам врача, стали внутренние кровотечения, которые наблюдаются при осложнениях цирроза печени.

«Рубцовая ткань, возникающая при циррозе, препятствует нормальному кровотоку и повышает давление в воротной вене. На фоне этого появляются кровотечения вокруг печени, варикозное расширение вен (внутреннее) в пищеводе и/или желудке". Такие кровотечения, по словам специалиста, представляют серьезную опасность для жизни человека.

Набиджон Рауфов, врач частной клиники «Наргис», куда Файзинисо Вохидова иногда обращалась за медпомощью, подтвердил, что в 2015 году у адвоката обнаружили вирус гепатита В. «Она мне призналась, что из-за большой загруженности не смогла посетить врачей. Последнее время болезнь прогрессировала», - говорит он.

Файзинисо Вохидова при поступлении в центральную городскую больницу Худжанда также говорила, что у нее не было времени на лечение. «Она должна была два раз в год пройти медобследование в инфекционной больнице. Но она не сделала этого»,- сокрушается Хуршед Окилов.

Адвокат Тахмина Рахимова, невестка Файзинисо Вохидовой, также подтвердила наличие у свекрови вируса гепатита В.

Как стало известно, адвокат Файзинисо Вохидова 17 декабря 2018 года поступила в частную клинику «Наргис» с подозрением на пневмонию. Однако ее состояние ухудшилось и 25 декабря родные перевезли ее в центральную горбольницу Худжанда. Адвокат Вохидова несколько дней находилась в реанимационном отделении этого медучреждения. Но, по словам врачей, родные заявили, что хотят забрать пациентку домой. Они даже написали расписку: всю ответственность берут на себя. Но, по словам врача Хуршеда Окилова, почему-то родные отвезли адвоката в больницу Бободжонгафуровского района, где она скончалась в ночь на 4 декабря.

Файзинисо Вохидова – выпускница юридического факультета Московского государственного университета, с 1995 года работала адвокатом. По словам экспертов и коллег, она была одной из последних оставшихся в Таджикистане правозащитников, которая оказывала юридическую помощь политическим оппонентам власти, журналистам и жертвам пыток.

Файзинисо Вохидова 4 января была похоронена на кладбище Гунбаз джамоата Хистерварз Бободжонгафуровского района Согдийской области.