В Монголии общественная организация просит генпрокуратуру пересмотреть уголовное дело в котором фигурирует имя президента

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в 2016 году отдел по борьбе с экономической преступностью страны совместно с управлением по борьбе с коррупцией начали проверку дела в отношении незаконного присвоения средств компании «Монгольская железная дорога» на проект по строительству железной дороги протяжённостью в 267 км в направлении Ухаахудаг — Гашуунсухайт, передает Монголия Сейчас.

Ранее в этом вопросе было возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра дорог и развития транспорта А.Гансуха, бывшего начальника Комитета госсобственности Д.Цогтбаатара, бывшего начальника проектного отдела компании с госсобственностью «Монгольская железная дорога» А.Зорига и нынешнего президента Монголии Х.Баттулги.В этом деле также фигурировали и директор компании «Самсунг Си энд Ти», гражданин Республики Корея Лий Жонг Ёл и бывший инженер компании «Соён инженеринг» Гу Дун Хён.

14 декабря прошлого года состоялось судебное заседание Верховного суда, который оставил решения судов первичной и кассационной инстанций по-прежнему, т.е. был установлен факт незаконного присвоения средств и мошенничества гражданином Лий Жонг Ёлом и его оштрафовали на сумму в 40 млн тугриков (более $16 тыс.).

7 января текущего года со стороны общественной организации «Общество избирателей» в Монголии прошла пресс-конференция по направлению в парламент Монголии требования об отправке президента страны в отставку и роспуске парламента.

На пресс-конференции юрист, адвокат Г.Батбаяр сообщил, что после решения, принятого Верховным судом, в отношении дела, связанного с директором компании «Самсунг Си энд Ти», гражданином Южной Кореи Лий Жонг Ёлом, посредством пресс-службы президента глава государства Х.Баттулга распространил ложную информацию.

«Дело в том, что доведённая до общественности информация о том, что якобы, дело в отношении $250 млн, к которому он имеет отношение, прекращено и это не соответствует законодательству. Компания «Самсунг Си энд Ти» получила в Банке развития сумму в $110 млн, из которых $73 млн потрачены на земельные работы, выполненные 13 компаниями. Ни одна из земельных работ на общую сумму в $250 млн, полученных самим Х.Баттулгой, не выполнена. А Лий Жонг Ёл разместил в дубайском банке сумму в $50 млн»,- рассказал адвокат Г.Батбаяр в ходе пресс-конференции.

Батбаяр так же отметил, что он присвоил крупную сумму из строительства нового международного аэропорта в Хошигийн Хондий.

«Поэтому 12 декабря прошлого года мы обратились к генеральному прокурору Монголии Б.Амгаланбаатару с просьбой о проведении повторной проверки этого дела. Сейчас сложились такие условия, когда под понятием президентской неприкосновенности, нельзя провести проверку Х.Баттулги. Но из 13 видов преступлений, совершённых Лий Жонг Ёлом, лишь 4 направлены в суд и только 2 вопроса разрешены в судебном порядке. Когда в стране царит беспорядок и сложилась тяжёлая обстановка, после отправки в отставку президента, целесообразнее будет парламенту самому уйти в отставку», - заключил адвокат.