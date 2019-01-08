Гражданин Узбекистана скончался от травмы головного мозга в Южной Корее

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Республике Корея, 2 января 2019 года в г.Ёнгнам узбекистанец Шарофиддин Чориев скончался от травмы головного мозга, работая на судостроительном заводе «DHMC».

По данным СМИ, стальная балка весом 200 килограммов, которую укрепляли на корме строящегося корабля, сорвалась и упала ему на голову. Чориев был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

23-летний Ш.Чориев выехал в Республику Корея по линии Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. В настоящее время проводится мероприятия по судебно-медицинской экспертизе.

Посольством Узбекистана оказано содействие в оформлении свидетельства о смерти для отправки тела покойного на родину.