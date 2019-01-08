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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Итальянских туристов будут судить в Узбекистане за нарушение визового режима

CA-NEWS (UZ) - На днях двое граждан Италии в начале января не смогли вылететь из Ташкента. Они смогут улететь на родину только после суда, который состоится в Ташкенте 8 января по поводу просроченных виз туристов.

В МИДе республики сообщили, что сроки пребывания вышеуказанных лиц в Узбекистане были оформлены согласно онлайн заявкам, которые подали они сами.

«Процедура оформления электронной визы «e-visa», введенной в действие с июля 2018 года, предполагает, что визовые анкеты обрабатываются электронной системой автоматически согласно данным, внесенным заявителем самостоятельно. Система устроена таким образом, что к ней не имеют доступа третьи лица, в том числе консульские сотрудники. То есть, что заявитель внес, то система и обрабатывает, в том числе персональные данные и сроки пребывания в Узбекистане», - говорится в сообщении МИДа.

Как сообщили в МИД, двух супругов из Италии, получивших электронные визы в Узбекистан были сроки действия виз до 4 и 5 января. Однако супруги решили, что у них виза действительна до 6 января. По данным СМИ, в настоящее время они размещены в одной из гостиниц Ташкента.

По данным МИД, 8 января текущего года состоится заседание административного суда Юнусабадского района. После суда вышеназванные граждане смогут покинуть территорию Узбекистана.

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