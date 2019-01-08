Франция ужесточает меры против «желтых жилетов»

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах правительства ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных протестов, которые уже семь недель продолжаются во Франции, передает Би-би-си.

Правительство намерено принять новое законодательство, которое запрещало бы хулиганам участие в акциях протеста, а также ношение масок участниками демонстраций.

По словам Филиппа, во время ожидающейся новой волны протестов будет задействовано 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

В прошлые выходные протестующие снесли ворота в здании правительства, вступали в стычки с полицией и жгли машины и мотоциклы.

Протесты начались 17 ноября после объявления о повышении налогов на топливо. Люди по всей Франции в знак протеста надели светоотражающие жилеты, отсюда и пошло название акции «желтые жилеты».

С тех пор похожие акции проводятся каждую неделю, и хотя число участников протестов сократилось, жизнь во многих городах Франции вышла из нормальной колеи.

Какие меры хочет предпринять правительство?

Выступая по телевидению, Эдуар Филипп заявил, что правительство поддержит новое законодательство, предусматривающее наказание для тех, кто не соблюдает требование заявлять о протестной акции, кто принимает участие в запрещенных демонстрациях и кто приходит на демонстрации в масках, скрывающих лицо.

Известным правонарушителям будет запрещено принимать участие в демонстрациях, точно так же, как известным футбольным хулиганам запрещено появляться на стадионах.

Упор будет делаться на то, что за ущерб, причиненный бизнесу или собственности во время уличных протестов, должны платить возмутители спокойствия, а не налогоплательщики.

Протесты, начавшиеся с недовольства повышением налогов на автомобильное топливо, переросли в выступления против президента Макрона, которого обвиняют в том, что он потакает французской городской элите.

В декабре президент Макрон пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился. Макрон заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и «не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка».