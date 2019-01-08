В Узбекистане планируют создать национальный центр по управлению обороной

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в этом году планируется создание Национального центра по управлению обороной и расширение географии военно-технического сотрудничества.

Соответствующим министерствам и ведомства будет поручено разработать программу мер по укреплению обороноспособности страны и повышению боеспособности Вооруженных Сил Узбекистана, сообщают СМИ республики.

В тексте программы говорится о необходимости "создания и обеспечения функционирования Национального центра по управлению обороной страны". В рамках документа соответствующим министерствами и ведомствам будет поручено разработать программу мер по укреплению обороноспособности, повышению боеспособности Вооруженных Сил Узбекистана.

Документом предусматривается совершенствование воинского управления на основе передовых информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечение войск в 2019-2021 годах современным оружием и военной техникой, качественное выполнение комплексной программы по их модернизации и ремонту. Проект программы планируется подготовить к 10 апреля.

Кроме того, в проекте Госпрограммы отмечено, что Узбекистан в 2019 году намерен расширить географию военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Обсуждение проекта Государственной программы 2019 года продлится до 15 января.