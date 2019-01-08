В Узбекистане изменили порядок назначения судей

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях подписал постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки кандидатов на должности судей, переподготовки, повышения квалификации судей и работников аппарата судов».

Согласно документу, с 1 сентября 2020 года на должности судей будут назначаться лица, успешно завершившие обучение на курсах подготовки кандидатов на должности судей, сообщает Kun.uz.

При этом с 10 января текущего года в Узбекистане внедряется новый порядок подготовки высококвалифицированных кадров для замещения должностей судей, осуществляемой на грантовой основе по одногодичной образовательной программе магистратуры на курсах подготовки кандидатов на должности судей.

Начиная с 2019/2020 учебного года, прием кандидатов на должности судей будет осуществляться на основе конкурса исключительно из числа лиц, состоящих в резерве на должности судей, по квотам, устанавливаемым Высшим судейским советом совместно с Верховным судом.

Отмечается, что слушатели, не выполнившие программу обучения на курсах подготовки кандидатов на должности судей или отказавшиеся от предложенной судейской должности, возместят в государственный бюджет в полном размере сумму стипендии, полученную за период обучения.