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  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Австралии в Монголии завершает свою дипломатическую миссию

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар принял 4 января посла Австралии в стране Джона Лантрига в связи с окончанием его дипломатической миссии и возвращением на родину, сообщает Montsame.

В беседе глава МИД Д.Цогтбаатар высоко оценил личный вклад, внесенный послом Джоном Лантрига в дело развития двусторонних отношений за период его работы в Монголии и с глубоким удовлетворением отметил последовательно укрепляющиеся из года в год отношения и сотрудничество между двумя странами.

В свою очередь, Джон Лантрига отметил, что был рад работать первым послом Австралии в Улан-Баторе и выразил свою признательность министру иностранных дел и внешнеполитическому ведомству Монголии за оказанные за эти годы поддержку его дипломатической миссии в стране.

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