За 2018 год цены на лекарства в Туркменистане выросли почти на 50%

CA-NEWS (TM) - С начала 2018 года средний рост цен на лекарства составил 48,4%. Пиковое увеличение стоимости медикаментов пришлось на июнь-июль - тогда цены выросли на 54% относительно начало года, сообщает Хроника Туркменистана.

Изменения цен за последние 3 месяца и за год:

Гербион (сироп подорожника 150 мг) - не изменился в цене и стоит 54 маната ($15). В начале года стоимость составляла 31 манат ($9) (+74%).

Флокимазол (капсула 150 мг) - подешевел с 5 до 4 манатов (-20%). В начале года стоимость была такая же – 4 маната ($1,14).

Тримол (10 таблеток, Туркменистан) - цена не изменилась - 6,6 манатов ($1,88). В начале года стоимость была 4 маната ($1,14) (+65%).

Лидокаин (раствор для инъекций. 20мг/2мг, 10 ампул) - подешевел с 20 до 19 манатов (-5%). Относительно начала года, когда стоил 18 манатов (более $5), стал дороже на 5,5%.

Панангин Форте (60 таблеток) - за последние 3 месяца цена по-прежнему составляет 130 манатов ($37). В начале года стоил 55 манатов (около $15) (+136,5%).

Виферон (1.000.000 ME 10 супп.) - стоимость прежняя – 260 манатов ($74). Относительно января, когда он стоил 105 манатов ($30), подорожал на 154%.

Анальгин (р-р д/инъ. 500мг/2мг, 10 ампул) - стоимость не изменилась и равна 20 манатам (более $5). В начале года стоил 15 манатов ($4,3) (+ 33,3%).

Наклофен (р-р д/инъ. 75мл/3мл, 5 ампул) - подорожал с 38 до 42 манатов ($12) (+10,5%). В начале года стоил 22 маната($6,3) (+91%).

Тетрациклиновая мазь (1%, 3гр) - подешевела с 26 до 17 манатов (около $5) (-34,5%). Относительно начала года, когда она стоила 5 манатов ($1,43), подорожала на 240%.

Трок-Ю (10 таблеток) - цена не изменилась - 16 манатов ($4,6). В начале года лекарство стоило 12 манатов ($3,4) (+33,3%).

Левоксимед (капли 0,5%, 5мл) - цена прежняя - 151 манат ($43). С начала года, когда капли стоили 78 манатов (более $22), цена выросла на 93,5%.

Сигма-ЦТ (10 таблеток) - подешевела с 32 до 30 манатов ($8,5) (-6%). В начале года лекарство стоило 18 манатов (более $5) (+66,5%).

Абактал (400мг 10 таблеток) - цена не изменилась и составляет 67 манатов ($19). Увеличение цены относительно января, когда таблетки стоили 28 манатов ($8), составило 139,5%.