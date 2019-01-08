Новые автобусные маршруты свяжут города Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В этом году в Узбекистане запустят новые регулярные междугородние автобусные сообщения между крупными городами. Об этом говорится в концепции развития сферы туризма на 2019-2025 годы, сообщает Kun.uz.



Новые регулярные маршруты появятся по трем большим направлениям: «Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Нукус», «Ташкент – Гулистан – Джизак – Самарканд – Карши – Термез», «Коканд – Фергана – Андижан – Наманган».

Кроме того концепция предусматривает развитие авиасообщения между регионами республики, совершенствование существующих и строительство новых железнодорожных путей, а также расширение использования высокоскоростных электропоездов.

В результате всех мер ожидается, что поток внутренних туристов между регионами увеличится с 14 млн до 25 млн человек в год.