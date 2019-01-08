Камнепады и оползни перекрыли автодорогу Душанбе-Хорог

- Таджикистан, происшествия
- 12:51, 08 января 2019
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CA-NEWS (TJ) - Осадки, выпавшие за последние сутки, стали причиной камнепадов на 282 км автотрассы Душанбе-Куляб-Хорог, сообщает Азия-Плюс.
В трех местах вышеназванного участка дороги сошли камнепады и оползни, самый большой камнепад составляет длиной почти 100 метров, на дорогу сошли порядка 2 тыс. кубометров камней и земли.
Для проведения очистительных работ дорога временно закрыта.
Для расчистки завалов привлечены 4 единицы специальной техники министерства транспорта, а также задействован спасательный отряд быстрого реагирования Кулябской зоны районов управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана по Хатлонской области.
КЧС Таджикистана также просит население быть предельно осторожными, так как остается вероятность сходов камнепада на горных участках дорог в республике.