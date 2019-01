Ким Чен Ын прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином на фоне готовящейся встречи с Трампом

CA-NEWS (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Reuters. Предстоящая встреча с Си Цзиньпином пройдет на фоне готовящихся переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын посещал Китай для встречи с председателем КНР три раза в 2018 году. Нынешний визит продлится по 10 января, передают СМИ. Северокорейского лидера сопровождают жена и высокопоставленные чиновники. Ранее сообщалось, что специальный бронированный поезд с Ким Чен Ыном пересек границу с Китаем поздно 7 января.

Here's our video showing some of Kim Jong Un's arrival in Beijing. The motorcade is seen heading down Beijing's most famous boulevard, on the way to meet Xi Jinping. Meetings set for today, the 9th, and the 10th. pic.twitter.com/3ahppYkw2D