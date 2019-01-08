«Я не убийца». В Сети появилось обращение подозреваемого, разыскиваемого по делу об убийстве парня в Караганде

CA-NEWS (KZ) - В Сети появилось видеообращение парня, разыскиваемого по факту хулиганства и убийства в ходе драки в Караганде.

По словам Гуруряна, он готов сдаться правоохранительным органам, нести наказание за свои поступки, но «чужой грех» на себя не возьмет, так как он «не убийца».

Он попросил власти обеспечить его безопасность.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на сегодняшний день по подозрению в совершении хулиганских действий и убийства 23-летнего мужчины в Караганде арестованы 8 человек задержаны, один из подозреваемых - гражданин Гурурян - объявлен в розыск.

МВД рекомендует ему добровольно сдаться полиции.