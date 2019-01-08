РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ГНК Узбекистана рекомендовал работодателям повысить заработную плату сотрудников

CA-NEWS (UZ) - Государственный налоговый комитет 7 января рекомендовал работодателям поднять зарплаты трудящимся. Об этом сообщается на официальной странице ГНК в Facebook.

«В соответствии с пунктом 7 Постановления Президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года за №ПП-4086 работодателям рекомендуется с 2019 года увеличить заработную плату за счет средств, высвобождающихся в связи со снижением налоговой нагрузки, включая снижение единого социального платежа», - говорится в сообщении.

Согласно документу, ставка ЕСП для бюджетных организаций и госпредприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде от 50% и их структурных подразделений сохранена на уровне 25%, а для остальных плательщиков ЕСП снижена с 15% до 12%.

В настоящее время крупные предприятия и предприятия малого бизнеса платят единую ставку социального налога в размере 12 процентов.

Налоговый комитет не предоставил дополнительную информацию в своем сообщении.

Как сообщают узбекские СМИ, в ноябре 2018 года заместитель министра финансов Дилшод Султанов заявил, что в результате снижения единого социального налога каждый гражданин с 1 января 2019 года начнет получать более 6,5% от своего ежемесячного дохода.

В то же время правительство Узбекистана заявило, что новая редакция Налогового кодекса Узбекистана должна быть разработана до сентября 2019 года, что следует из проекта государственной программы Год активных инвестиций и социального развития.

print
  • В Хорезме руководители отрядов, отправлявшие людей на хлопок, не могут получить свои зарплаты
  • В Ташкенте цены на продукты питания в 2 раза выше, чем в областях
  • Король Малайзии впервые в истории страны отрекся от престола
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×