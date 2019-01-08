В Турции началось слушание по делу об убийстве посла России Андрея Карлова

CA-NEWS (CA) - Во втором Суде по особо тяжким преступлениям города Анкара 8 января начался судебный процесс по делу о покушении на посла России Андрея Карлова, передает Anadolu.



Обвинения в причастности к покушению на посла России выдвинуты против 28 лиц, в числе которых главарь террористического течения «Параллельное государство» Фетуллах Гюлен. Часть обвиняемых объявлена в международный розыск, в том числе Фетуллах Гюлен, Шериф Али Текалан и Эмруллах Услу.

На скамье подсудимых – находящиеся под арестом Хасан Тудж, Хусейн Котудже, Мустафа Тимур Озкан, Рамазан Юджел, Уфук Гюль, Вехби Акалын, Айше Согут, Серджан Башар и Шахин Согут.

Кроме того, в числе подсудимых – Билал Дерели, Догукан Сойлемез, Кадир Шамлы, Огузхан Озтурк, Сефа Курназ, а также раненые в момент покушения на посла Аныл Дегер и Лейла Гюндоган Гарадаг.

В то же время с находящимися под арестом подсудимыми Ахметом Кылынчарсланом, Хайреттином Айдынбашем, Кааном Бюльбюлем и Салихом Йылмазом связь в суде поддерживается в режиме видеоконференции.

За ходом судебного процесса наблюдает группа представителей зарубежных СМИ.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства РФ в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший был убит в ходе полицейской операции. Российский посол скончался от полученных ранений.

Прокуратура Турции 23 ноября 2018 года направила в суд уголовное дело о покушении на посла РФ.

В обвинительном заключении по делу об убийстве Карлова подчеркивается, что покушение на дипломата было организовано террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ), чьи сторонники предприняли попытку переворота 15 июля 2016 года в Турции и занимались шпионской и разведывательной деятельностью.

В обвинительном заключении подчеркивается, что покушение на дипломата является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Обвинительное заключение содержит перечень 28 обвиняемых в организации покушения на Карлова.

В обвинительном заключении, помимо главаря террористического течения «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена, значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу и «имама» убийцы Карлова из числа сторонников Гюлена Шахина Согюта.

Подозреваемые в убийстве российского посла обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Согласно обвинительному заключению, покушение на дипломата планировали еще за полгода до преступления.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Нападавший Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе перестрелки с полицией.