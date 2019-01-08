В Пекине мужчина ранил 20 школьников
- Азия и мир, происшествия
- 14:16, 08 января 2019
- Просмотров: 142
CA-NEWS (CA) - В Пекине неизвестный мужчина совершил нападение на одну из начальных школ, в результате пострадали 20 детей, сообщает South China Morning Post. Школьники госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.
Полиция задержала нападавшего на месте. По некоторым данным, нападавшим мог быть работник школы, который был вооружен молотком или ножом. Причины нападения пока не установлены.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком