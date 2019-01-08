В Пекине мужчина ранил 20 школьников

CA-NEWS (CA) - В Пекине неизвестный мужчина совершил нападение на одну из начальных школ, в результате пострадали 20 детей, сообщает South China Morning Post. Школьники госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

Полиция задержала нападавшего на месте. По некоторым данным, нападавшим мог быть работник школы, который был вооружен молотком или ножом. Причины нападения пока не установлены.