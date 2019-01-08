Пенсии более полумиллиона пенсионеров в Узбекистане повысятся минимум на $8

CA-NEWS (UZ) - С 1 января 2019 года пенсии более 533 тысяч пенсионеров Узбекистана будут увеличены в среднем от 65 000 сумов до 265 000 сумов ($7,8-$32) . Для этого в 2019 году потребуется 1,8 трлн сумов (более $216 млн). Об этом 7 января сообщил внебюджетный пенсионный фонд при министерстве финансов республики, передает centralasian.org.

12 декабря 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о полной выплате пенсий всем работающим пенсионерам. Документ также предусматривает перерасчет размера пенсий.

«Следует отметить, что этот указ применяется не только к пенсионерам, которые выйдут на пенсию после 1 января 2019 года, но и к пенсионерам, которые в настоящее время находятся в этой категории, и их пенсии будут пересчитаны», - говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что в стране насчитывается 118 000 работающих пенсионеров, и только 40 000 получают свои пенсию полностью, а оставшиеся 78 000 получают только 50% пенсии.

По официальным данным, в настоящее время в Узбекистане насчитывается 3 миллиона 87 тысяч пенсионеров.