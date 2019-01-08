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  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Налоговый комитет Узбекистана заявил, что стоимость метана неоправданно высока

CA-NEWS (UZ) - Государственный налоговый комитет Узбекистана заявил, что стоимость метана в городе Ташкенте, Ташкентской и Ферганской областях повысилась безосновательно.

Согласно официальному заявлению ведомства от 7 января, цена метана на автозаправочных станциях выросла с 1900 сумов до 2700 сумов ($0,22-0,32), пропана - с 200 до 500 сумов ($0,02-0,06).

Налоговый комитет отмечает, что анализ цен показал искусственное завышение цен. По данным комитета, цена метана на сегодня не должна превышать 1800-1900 сумов ($0,21-0,22).

ГНК выборочно проанализирован цены на ряде метановых заправок и выяснил, что если в течение первых трех кварталов прошлого года 1 кубометр газа продавался в среднем по 1650 сумов, то к четвертому кварталу цена выросла до 1950 сумов.

«С начала 2019 года АГНКС безосновательно повысили стоимость газа с 1900 до 2200 сумов. В результате рентабельность заправок выросла с 20−29% (в первые девять месяцев 2018 года) до 45−60%. Даже если сохранить рентабельность в 30−36%, то цены должны были быть не выше 1800−1900 сумов», — отмечаетcя в сообщении ГНК.

Государственный налоговый комитет намерен контролировать изменения цен.

Ранее министерство финансов объявило, что предпримет меры против владельцев АЗС, которые необоснованно завышают цены.

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