Туркменистан снизил импорт продовольствия на 27,5%

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана 4 января вице-премьер по торговле Чары Гылыджов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о снижении импорта продуктов питания в среднем на 27,5%, сообщает Хроника Туркменистана.

Импорт мяса и колбасы сократился на 39,7%, рыбы - на 33,9%, молока - на 59,5%, кондитерских изделий - на 48,5%, макарон - на 41,9% и соков - на 94,1%.

По словам Гылыджова, был изучен покупательский спрос на ряд товаров, ввозимых из-за рубежа, и проведена работа по их систематической закупке. Вследствие этого, на данный момент Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана строит дополнительные животноводческие комплексы и предприятия по производству подсолнечного масла, сахара, мяса птицы, яиц, комбикормов.

Ранее «Хроника Туркменистана» не раз сообщала о дефиците всех этих продуктов на рынках Туркменистана, в то время как государственные СМИ докладывали о достижении «продовольственного изобилия».