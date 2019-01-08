РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан снизил импорт продовольствия на 27,5%

CA-NEWS (TM) - В ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана 4 января вице-премьер по торговле Чары Гылыджов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о снижении импорта продуктов питания в среднем на 27,5%, сообщает Хроника Туркменистана.

Импорт мяса и колбасы сократился на 39,7%, рыбы - на 33,9%, молока - на 59,5%, кондитерских изделий - на 48,5%, макарон - на 41,9% и соков - на 94,1%.

По словам Гылыджова, был изучен покупательский спрос на ряд товаров, ввозимых из-за рубежа, и проведена работа по их систематической закупке. Вследствие этого, на данный момент Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана строит дополнительные животноводческие комплексы и предприятия по производству подсолнечного масла, сахара, мяса птицы, яиц, комбикормов.

Ранее «Хроника Туркменистана» не раз сообщала о дефиците всех этих продуктов на рынках Туркменистана, в то время как государственные СМИ докладывали о достижении «продовольственного изобилия».

print
  • Гражданин Узбекистана скончался от травмы головного мозга в Южной Корее
  • Составлен рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира в 2018 году
  • В Швеции начался суд по делу о терроризме против выходцев из Узбекистана и Кыргызстана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×