Составлен рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира в 2018 году

CA-NEWS (CA) - Самой пунктуальной авиакомпанией в 2018 году стала панамская Copa Airlines, а меньше всего задержек и отмены рейсов было зафиксировано в аэропорту Токио «Ханэда», передает The Bell.

Пунктуальными эксперты считали те авиакомпании и аэропорты, которые работали с максимальной задержкой в 15 минут. В учет принимались и отмены рейсов.

В рейтинг попали только те авиакомпании и аэропорты, по которым у аналитиков было более 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов.

Чартерные и непассажирские перевозки в докладе не учитывались.

В топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний вошли:

1. Copa Airlines (Панама)

2. AirBaltic (Латвия)

3. Hong Kong Airlines (Китай)

4. Hawaiian Airlines (США)

5. Bangkok Airways (Таиланд)

6. Qantas Airways (Австралия)

7. LATAM Airlines (Чили)

8. Azul (Бразилия)

9. Qatar Airways (Катар)

10. KLM (Нидерланды)

Топ-10 самых пунктуальных из крупнейших аэропортов мира (вместимость – более 30 млн вылетающих пассажиров)

1. Аэропорт Токио «Ханеда» (Япония)

2. Аэропорт Атланты (США)

3. «Чанги» (Сингапур)

4. Аэропорт Денвера (США)

5. Аэропорт Лос-Анджелеса (США)

6. Аэропорт Мадрида (Испания)

7. «Даллас/Форт-Уэрт» (США)

8. Аэропорт Амстердама (Нидерланды)

9. Аэропорт Бангкока (Таиланд)

10. Аэропорт Чикаго «О’Хара» (США)

Помимо общих, аналитики также составили несколько рейтингов пунктуальности по отдельным категориям авиакомпаний (международные, магистральные, лоукостеры и региональные), а также по разным видам аэропортов (малые, средние, крупные и главные).