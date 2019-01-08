На въезде в Душанбе задержан предполагаемый браконьер с 600 кг рыбы

CA-NEWS (TJ) - Порядка 600 кг рыбы изъято накануне сотрудниками экологической милиции и управления защиты окружающей среды города Душанбе, сообщает Авеста.

На посту ГАИ «Чорбог» Варзобского района сотрудники указанных ведомств остановили автомашину «Опель-Астра» под управлением жителя Варзоба Субхонали Рафиева.

В ходе досмотра в багажнике автомашины милиционеры обнаружили 600 кг рыбы судак в количестве 1 тыс. Документы на рыбу отсутствовали.

Было установлено, что улов данной рыбы был осуществлен незаконно на территории Согдийской области. Стоимость 600 кг судака была оценена в 55 тыс. сомони (около $6 тыс.).

По данному факту следственным управлением МВД Таджикистана возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечает издание.